В центре Киева провалился асфальт: движение ограничено

В центре Киева провалился асфальт: движение ограничено
Фото: t.me/KyivCityOfficial

В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях. В связи с этим было ограничено движение, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.

"Из-за аварии на инженерных сетях перекрыто движение всеми полосами в направлении ул. Крещатик. В связи с ограничением временно сменили и маршруты общественного транспорта", - говорится в сообщении.

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