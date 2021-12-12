В центре Киева провалился асфальт: движение ограничено

В воскресенье, 12 декабря, в центре Киева произошла авария на инженерных сетях. В связи с этим было ограничено движение, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В частности, движение перекрыто на бульваре Тараса Шевченко в направлении улицы Крещатик.