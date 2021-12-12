Гран-при Абу-Даби: определился новый чемпион Формулы-1

На автодроме "Яс Марина" в Объединенных Арабских Эмиратах состоялся заключительный, 22-й этап чемпионата мира по автогонкам в Формуле-1. Гран-при Абу-Даби на последнем круге выиграл Макс Ферстаппен из Red Bull завоевав свой первый титул, сообщает Обозреватель.

Перед стартом Гран-при Абу-Даби Хэмилтон и Ферстаппен имели одинаковое количество очков.

Судьба чемпионства могла решиться в первом повороте, когда Хэмилтон, лучше стартовав, обогнал своего главного конкурента в борьбе за титул.

До 21-го круга Хэмилтон лишь наращивал преимущество, однако затем напарник Макса Серхио Перес смог сдержать британца.

Ферстаппен подъехал на расстояние атаки (1 секунда), но обогнать Льюиса так и не смог.

30 кругов нидерландец пытался догнать своего соперника, и за 4 круга до конца получил реальный шанс, когда Латифи разбил свой Williams. Машина безопасности собрала пелотон, и ушла с трассы лишь на последнем круге. В это время Макс поменял резину на новую.

Этого всего хватило Ферстаппену, чтобы на последнем круге обойти британского гонщика и выиграть чемпонство.