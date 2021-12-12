Гороскоп на 13 декабря: что ждет все знаки Зодиака

Астрологи составили гороскоп на 13 декабря 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.

Овен

Завтра в вас проснется азарт, который поможет добиться новых целей.

Телец

Завтра судьба подкинет вам задачку, которую будет решить не так-то и просто.

Близнецы

Звезды гороскопа советуют вам найти себе новое хобби.

Рак

А вот вам не рекомендуется браться за сложные задачи, так как завтра вы можете упустить что-то важное.

Лев

Удача вам будет сопровождать весь день.

Дева

У Девы в понедельник может лопнуть терпение, поэтому вам лучше абстрагироваться от внешнего мира.

Весы

Завтра Весы будут делать только то, что хотят.

Скорпион

Скорпион может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают.

Стрелец

Вы сможете произвести впечатление абсолютно на всех.

Козерог

Окружающие могут втянуть вас в интриги.

Водолей

Ваш день будет насыщен как событиями, так и эмоциями.

Рыбы

Завтра у вас могут возникнуть не очень хорошие чувства. Например, жадность или зависть.