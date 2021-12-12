Украинцы стали больше покупать цитрусовых

Украинцы стали больше покупать цитрусовых
Фото: Pixabay

По предварительным оценкам, в текущем году импорт цитрусовых в Украину составит 392 тыс. т, что на 1,5% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если сравнивать с показателями 5-летней давности, то поставки выросли на 53%, сообщает УКАБ.

Максимальное количество цитрусовых традиционно завозят в декабре – около 30% годового объема.

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В текущем году почти половину импорта занимают мандарины – 43%. Далее следуют апельсины и лимоны – 26% и 18% соответственно. На поставки грейпфрутов пришлось 10%, а лайм занял 1% от общего объема.

Основными поставщиками цитрусовых являются такие страны:

  • Турция – 47%;
  • Египет – 21%;
  • Китай – 7%;
  • Южная Африка – 5%;
  • Испания – 4%.
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Напомним, в текущем году Украина увеличила экспортные отгрузки фруктов, ягод и орехов. По предварительным оценкам, за год продажи за границу достигнут 177 тыс. т, или на 13% выше, чем в 2020-м. При этом раньше в структуре экспорта преобладали яблоки и орехи, то на данном этапе первенство принадлежит ягодам.

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