Украинцы стали больше покупать цитрусовых

По предварительным оценкам, в текущем году импорт цитрусовых в Украину составит 392 тыс. т, что на 1,5% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Если сравнивать с показателями 5-летней давности, то поставки выросли на 53%, сообщает УКАБ.

Максимальное количество цитрусовых традиционно завозят в декабре – около 30% годового объема.

В текущем году почти половину импорта занимают мандарины – 43%. Далее следуют апельсины и лимоны – 26% и 18% соответственно. На поставки грейпфрутов пришлось 10%, а лайм занял 1% от общего объема.

Основными поставщиками цитрусовых являются такие страны:

Турция – 47%;

Египет – 21%;

Китай – 7%;

Южная Африка – 5%;

Испания – 4%.

Напомним, в текущем году Украина увеличила экспортные отгрузки фруктов, ягод и орехов. По предварительным оценкам, за год продажи за границу достигнут 177 тыс. т, или на 13% выше, чем в 2020-м. При этом раньше в структуре экспорта преобладали яблоки и орехи, то на данном этапе первенство принадлежит ягодам.