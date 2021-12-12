В Афганистане от голода может умереть миллион детей - ООН

После захвата власти "Талибаном" Афганистан столкнулся с гуманитарными кризисами, в частности, нехваткой продовольствия, сообщает Корреспондент.

В Афганистане 8,7 млн человек приближаются к голоду. Об этом со ссылкой на анализ ООН пишет The New York Times в воскресенье, 12 декабря.

После почти четырех месяца правления "Талибана", захватившего власть в стране, Афганистан столкнулся с многочисленными гуманитарными кризисами, среди которых - острая нехватка продовольствия. Уже этой зимой продовольственный кризим может убить миллион афганских детей.

Согласно предварительным оценкам, 22,8 млн человек - более половины населения страны - столкнутся с потенциально опасным для жизни отсутствием продуктов.

Как отмечает издание, кризис частично спровоцирован экономическим коллапсом после захвата власти талибами, так как санкции США против группы боевиков изолировали страну и усложнили доставку помощи международным организациям.

Кроме того, медицинская система Афганистана находится на грани: медпомощь на сумму более $600 млн заморозили после того, как талибы вторглись в Кабул.

В то же время существует несколько способов помочь. В октябре США выдали две лицензии, позволяющие американскому правительству и некоторым международным организациям, таким как ООН, взаимодействовать с "Талибаном" для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, что Всемирный банк предоставит Афганистану помощь. Денежные средства будут выделены Афганистану из-за критической ситуации, которая сложилась в экономике страны.

Также СМИ сообщали, что Германия примет 25 тысяч беженцев из Афганистана. При этом в Нидерландах будут размещены более 3 тысяч, во Франции и Испании - более 2 тысяч, в Швеции - 2 тысячи.