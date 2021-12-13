Лилия Ребрик растрогала нежными семейными фото

Лилия Ребрик поделилась с поклонниками нежной и атмосферной семейной фотосессией, причем сделала это по особому поводу - 12 декабря ее муж Андрей Дикий отмечал день рождения. Танцовщику и хореографу исполнилось 43 года, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

В своем Instagram телеведущая призналась супругу в любви и выложила трогательные кадры.

Так, Лилия показала страстные и чувственные снимки вдвоем с любимым.

После чего последовали также семейные фото с дочерьми пары - Дианой и Полиной.

"Дикая семейка" примерила стильные и уютные наряды в молочно-бежевых тонах. Ребрик была в кофейном атласном платье и бежевом свитере, Дикий - в коричневой рубашке, а девочки в одинаковых платьях с юбками-плиссе.