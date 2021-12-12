Кабмин начинает тестировать работу накопительной пенсии

Кабмин начинает тестировать работу накопительной пенсии
Фото: Facebook

Кабинет министров вводит механизм пенсионных накоплений для работников предприятий - объектов большой приватизации, сообщает УНИАН.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

По его словам, постепенно внедряем в Украине накопительную пенсию.

"На этой неделе правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов большой приватизации. Будущие владельцы таких предприятий должны будут платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы по меньшей мере за половину работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты. Это станет еще одним шагом к введению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев", - написал Шмыгаль.

Он высказал убеждение, что Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

Накопительные пенсии: что необходимо знать

  • Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
  • Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
  • В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
  • 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
  • 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
  • 15 ноября министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что введение обязательного накопительного пенсионного обеспечения может начаться в 2024 году, если до конца текущего года парламент примет соответствующий законопроект.

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