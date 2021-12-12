Кабмин начинает тестировать работу накопительной пенсии

Кабинет министров вводит механизм пенсионных накоплений для работников предприятий - объектов большой приватизации, сообщает УНИАН.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Facebook.

По его словам, постепенно внедряем в Украине накопительную пенсию.

"На этой неделе правительство ввело механизм пенсионных накоплений для работников объектов большой приватизации. Будущие владельцы таких предприятий должны будут платить в негосударственные пенсионные фонды накопительные взносы по меньшей мере за половину работников. Сумма таких взносов должна составлять не менее 4% от зарплаты. Это станет еще одним шагом к введению накопительного уровня пенсионной системы для всех украинцев" , - написал Шмыгаль.

Он высказал убеждение, что Верховная Рада поддержит соответствующий законопроект.

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