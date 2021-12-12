В Мелитополе судили женщину за нарушение карантина

В Мелитополе Запорожской области женщина предстала перед судом из-за того, что вышла вынести мусор, не взяв с собой паспорт, – этим она нарушила правила карантина, сообщает Обозреватель.

Об этом случае рассказала судья Мелитопольского городского районного суда Запорожской области Лилия Дараган. Соответствующее видео было опубликовано на РИА "Мелитополь".

По словам судьи, в отношении женщины был составлен административный протокол, поскольку она находилась на улице без документов, удостоверяющих личность.

При этом Дараган отметила, что судом был учтен факт о непричинении существенного ущерба, поэтому судья ограничился устным замечанием.

При этом штраф за подобное нарушение может достигать 17 тысяч гривен.

В то же время судья сообщила, что штраф получил, в частности, водитель маршрутки, который не носил маску при исполнении служебных обязанностей.

Кроме того, за обслуживание клиентов внутри помещения несколько протоколов было составлено в отношении заведений общественного питания. Одно из них выплатило штраф добровольно, с остальных будут взыскивать принудительно.