Штамм коронавируса Омикрон может быть менее опасным по сравнению со штаммом Дельта, который сейчас доминирует в мире, сообщает Новое время.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на техническую записку ВОЗ.

По данным ВОЗ, по состоянию на 9 декабря штамм Омикрон зафиксировали в 63 странах. В Южной Африке, где был менее распространен штамм Дельта, выявили более быструю передачу Омикрона. В то же время Омикрон, предположительно, распространяется быстрее, чем Дельта, в Великобритании (там штамм Дельта является доминирующим).

В ВОЗ добавили, что, по некоторым данным, вакцины могут быть менее эффективны против штамма Омикрон, но данных недостаточно для вывода.

Южноафриканские ученые заявляли, что штамм Омикрон может вызывать более легкую форму COVID-19, чем штамм Дельта. В ВОЗ уточнили, что «остается неясным, до какой степени Омикрон может быть менее опасным по своей природе».

Что известно о новом штамме коронавируса Омикрон?

Штамм коронавируса Omicron (B.1.1.529) впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. Вирус быстро распространился в самой густонаселенной провинции ЮАР Гаутенг.

Всемирная организация здравоохранения признала штамм Омикрон «вызывающим опасения». В ВОЗ отметили, что этот вариант имеет большое количество мутаций, которые могут вызвать большую заразность вируса. Также эксперты считают, что штамм Омикрон может оказаться более устойчивым к вакцинам и поставить под угрозу усилия по борьбе с пандемией.

Десятки стран начали закрывать границы для тех, кто приезжает с юга Африки, из-за новой мутации коронавируса. В ЮАР раскритиковали такие меры и назвали их «наказанием» для страны.

В ВОЗ считают, что полный запрет на поездки не остановит распространение штамма Омикрон.

Украина с полуночи 3 декабря запретила въезд иностранцам и людям без гражданства, которые приехали из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави и находились там минимум семь дней в течение последних 14 дней. В Украине пока не зафиксировали новый штамм.