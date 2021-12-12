На Прикарпатье ограничили движение грузовиков

В регионе наблюдаются снегопады и гололед - спасатели предупредили об ограничении движения грузовиков, сообщает Корреспондент.

В Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды. Об этом пишет ГСЧС в воскресенье, 12 декабря.

"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", - сказано в сообщении .

Движение фур ограничено по трассам: