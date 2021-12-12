На Прикарпатье ограничили движение грузовиков
В регионе наблюдаются снегопады и гололед - спасатели предупредили об ограничении движения грузовиков, сообщает Корреспондент.
В Ивано-Франковской области ограничили движение грузовиков из-за непогоды. Об этом пишет ГСЧС в воскресенье, 12 декабря.
"12 декабря по информации Службы автомобильных дорог в Ивано-Франковской области, в связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, гололедица), временно с 17:00 ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах в пределах области", - сказано в сообщении.
Движение фур ограничено по трассам:
- Н 09 Мукачево - Киев (на участке с. Яблуница - г. Ивано-Франковск);
- Н 10 Стрый - Черновцы - Мамалыга;
- Р 21 Долина - Хуст;
- Р 24 Татаров - Каменец-Подольский (на участке с. Татаров - г. Коломыя).