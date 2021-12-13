Безопасность превыше всего: какие овощи не следует есть сырыми

Фрукты и овощи являются основой нашего рациона. Большинство из них диетологи советуют употреблять в сыром виде, однако есть ряд овощей, с которыми лучше не рисковать, сообщает 24 Канал.

Овощи, нуждающиеся в тепловой обработке, кроме витаминов и минералов, содержат соединения, ухудшающие состояние организма. Так какие овощи лучше не есть сырыми.

Тыква

В этом овоще имеется бета-каротин, который положительно влияет на состояние кожи, предотвращает серьезные заболевания и поддерживает иммунитет. Тыкву нельзя употреблять в сыром виде. Прежде всего потому, что содержание бета-каротина увеличивается за счет термической обработки, что также облегчает его усвоение организмом.

Шпинат

Достаточно неожиданный пункт, ведь немало салатов, в которые входит этот ингредиент. Термическая обработка увеличивает наличие кальция и железа, которые способствуют здоровью костей, предотвращают анемию и укрепляют кровь. Шпинат можно есть сырым, но лучше всего совмещать его в разнообразных салатах, которые заглушат вкус, который некоторым не нравится. К сожалению, иногда следует отказаться от употребления его в сыром виде. Все из-за наличия в листьях оксалатов! Именно они способствуют образованию камней в почках.

Источник витаминов / Фото unsplash

Капустные

Различные сорта капусты можно есть сырыми, но иногда лучше сварить или запечь. Однако если вам нравятся разнообразные салаты или другие блюда, которые требуют подавать овощи крестоцветных в сыром виде, ничто не мешает вам наслаждаться ими, если у вас хорошее здоровье. К сожалению, при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от них и заменить их вареным вариантом. Они могут препятствовать синтезу гормонов, что ухудшает состояние всего организма.

Полезно для здоровья / Фото unsplash

Фасоль

Обработанный горох и фасоль часто подают на наш стол, но мы редко едим их сырыми. Прежде всего потому, что они невкусные и жесткие. Однако следует помнить, что бобовые тоже нельзя варить слишком быстро. Все из-за фитатов – антипитательных веществ, которые могут препятствовать усвоению железа, что приводит к ослаблению организма и анемии.

Доступные советы / Фото unsplash

Но это не единственные шаги, которые вы должны предпринять, готовя стручки перед их употреблением. Фасоль или горох нужно замочить в воде на несколько часов, затем тщательно промыть зерна и отварить. Это сведет к минимуму риск метеоризма.