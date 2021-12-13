Чем грозит злоупотребление сладкими напитками

В Минздраве рассказали, что чрезмерное употребление сладких газированных напитков может стать причиной проблем со здоровьем. В частности, как говорят медики, сладкие газированные напитки приводят к нарушению углеводного обмена и микрофлоры кишечника, сообщает Обозреватель.

Сладкую воду не стоит воспринимать, как средство для утоления жажды. Она не может быть альтернативой чистой воде. Специалисты отметили, что каждый день человек должен получать достаточное количество жидкости. Это снижает риск перегрева тела, уберегает от запора и образования камней в почках.

В ведомстве предупредили, что люди злоупотребляющие сладкой водой, рискуют столкнуться с лишним весом, у них может возникнуть ожирение, развиться подагра, кариес, они рискуют стать диабетиками или "сердечниками".

Там же дали ряд советов, как уменьшить потребление сладких газированных напитков.

Пейте больше чистой воды. Для этого полезно иметь бутылку с водой всегда под рукой.

Чтобы вода не была "скучной", в нее можно добавить кусок лимона, лайма или апельсина. Это улучшит вкус и вы сможете выпить больше воды.

Кроме воды, выбирайте чай и кофе (если нет противопоказаний). Не подслащайте напитки. Вместо взбитых сливок к кофе добавляйте обезжиренное или растительное молоко.

Читайте этикетки! Когда выбираете напиток, обращайте внимание на состав продукта, содержится ли там сахар и какова пищевая ценность. Выбирайте напитки с низким содержанием калорий, без добавленных сахаров и без насыщенных жиров.

Не храните сладкие напитки дома. Это уменьшит риск соблазна.

В Минздраве также отдельно отметили "коварство" сахара. Тот в сладких напитках может маскироваться под разными названиями: кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы; фруктоза; мед; сироп; сахароза; декстроза; концентрат фруктовых соков и т.д.