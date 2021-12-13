В Германии заявили, что "Северный поток-2" не соответствует нормам ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства, сообщает УНИАН.

Об этом она сказала в интервью ZDF. По ее словам, в новом коалиционном соглашении закреплено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право.

"А это означает, что при нынешнем положении дел этот трубопровод не может быть одобрен таким образом. Это связано с тем, что требования европейского энергетического законодательства не соблюдаются, а вопросы безопасности остаются открытыми" , - сказала Бербок.

Также глава МИД отметила, что суверенитет Украины является основой для любых действий со стороны ЕС.

Позиция новой коалиции Германии

24 ноября Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободная демократическая партия представили коалиционное соглашение.

В соглашении отмечается, что новое правительство будет поддерживать движение Украины к членству в Европейском Союзе. Также Германия намерена углубить энергетическое партнерство с Украиной.

Новым канцлером ФРГ стал Олаф Шольц (СДПГ).