"Омикрон" заразнее "Дельты", но вызывает более легкие симптомы – ВОЗ

Вариант коронавируса Omicron более заразен, чем Delta, и снижает эффективность вакцины, но вызывает менее серьезные симптомы, сообщает Украинская правда.

Об этом свидетельствуют предварительные данные ВОЗ.

Первые данные свидетельствуют о том, что "Омикрон" вызывает "снижение эффективности вакцины против инфицирования и передачи". Сообщается, что "учитывая текущие доступные данные, вполне возможно, что Omicron опередит вариант Delta".

Omicron до сих пор вызывал "легкие" заболевания или бессимптомные случаи, но ВОЗ заявила, что данных недостаточно, чтобы установить степень серьезности.