Дождь со снегом, местами гололед – прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 13 декабря, на западе Украины пройдет снег, на остальной территории дождь с мокрым снегом, на востоке без осадков, местами гололед. В Киеве около 3° тепла, сообщает Деловая столица.

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Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

"В западных областях снег, ночью местами сильный снег, в отдельных районах налипание мокрого снега, на дорогах гололед" , — пишут синоптики.

Так, ветер в западной части Украины северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем около 0°, в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

В северных, большинстве центральных и южных областях – дождь, на севере с мокрым снегом, в восточных областях без осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5° тепла, в южной части страны — 5-10° тепла.

В Киеве и в Киевской области пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, на дорогах гололед. Температура днем 2-4° тепла.