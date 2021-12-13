Курс валют НБУ на 13 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 12 декабря, понизился до уровня 27.02 за 1 доллар.

Евро подешевел на 23 коп. до 30.45 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 декабря 2021 года.

Курс фунта стерлингов упал на 10 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 15 коп. до 29.21 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 6 коп. до 6.60 за 1 польский злотый.