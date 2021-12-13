Курс валют НБУ на 13 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 13 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 12 декабря, понизился до уровня 27.02 за 1 доллар.
Евро подешевел на 23 коп. до 30.45 за 1 евро.
Рубль не изменился, и его курс составил 3.68 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 декабря 2021 года.
Курс фунта стерлингов упал на 10 коп. до 35.69 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 15 коп. до 29.21 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 6 коп. до 6.60 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.024100
|EUR
|Евро
|30.452100
|RUB
|Рубль
|0.367590
|GBP
|Фунт стерлингов
|35.693400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.212100
|PLN
|Польский злотый
|6.598500