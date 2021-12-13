Найдена мини-галактика с гигантской черной дырой внутри

Карликовая галактика Льва I находится примерно в 820 тыс. световых лет от Земли. Неожиданно в ее центре увидели черную дыру, почти такую же большую, как и в центре Млечного Пути, сообщает Сегодня.

Ранее астрономы полагали, что гигантские черные дыры растут в результате столкновений между галактиками и должны соответствовать размеру галактики, пишет The Astrophysical Journal.

Диаметр Льва I составляет всего около 2 тыс. световых лет, масса – примерно в 15–30 млн раз больше массы Солнца.

Это крошечный размер по сравнению с Млечным путем, который, по оценкам, весит 1,5 трлн солнц и чей диск имеет ширину более 100 тыс. световых лет.

"Нет никакого объяснения этому типу черной дыры в карликовых сфероидальных галактиках" , – заявила Мария Хосе Бустаманте, аспирант по астрономии Техасского университета в Остине.

Открытие произошло случайно, когда ученые пытались измерить количество темной материи во Льве I.

Обработав данные, исследователи с удивлением обнаружили, что у галактики-карлика, похоже, в основном нет темной материи, а есть черная дыра в центре размером с 3 млн солнц.