"Тысяча за вакцинацию": в Украине начали принимать заявки

С сегодняшнего дня и до 29 декабря будут принимать заявки на выплату тысячи гривен за вакцинацию. В этой программе могут принять участие все вакцинированные, которым больше 18 лет, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

На первом этап тысячу гривен сможет получить каждый совершеннолетний украинец, который:

прошел полный курс вакцинации от COVID-19;

оформил "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дія";

оформил специальную карту "єПідтримка" в одном из банков, участвующих в программе (это можно сделать онлайн или в офлайн-отделении банка).

Как получить выплату

Согласно инструкции, обнародованной Министерством цифровой трансформации, необходимо предпринять следующие шаги: