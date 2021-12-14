Зачем мужчинам нужно тренировать диафрагму

Хотя об этом мало кто задумывается, но тренировать нужно не только мышцы рук, ног или пресс. На самом же деле важнейшая мышца человеческого организма – это диафрагма, сообщает 24 Канал.

От диафрагмы зависит дыхание. А от того, как мы дышим, зависит и наше здоровье, и физическое состояние, и даже интеллектуальное развитие.

Дыханием можно и нужно управлять

Правильное дыхание мужчина должен ставить смолоду – чтобы формировать выносливость и силу. Благодаря правильной системе дыхания можно самостоятельно корректировать и повышать эти показатели.

Диафрагма: что это и чем важно

Диафрагма – это мышца, которая разграничивает грудную и брюшную полости. Выполняет она 4 важные функции (одну статическую и три динамические):

Статическая – это поддержание корректных взаимодействий органов грудной и брюшной полостей. Дальше – о динамических.

Дыханием можно управлять, а диафрагму нужно тренировать – помни об этом / Фото 24Life

Респираторная – движения диафрагмы обеспечивают основной объем воздуха, поступающего в легкие. Проще говоря, сокращение диафрагмы позволяет нам делать, собственно, вдох.

– движения диафрагмы обеспечивают основной объем воздуха, поступающего в легкие. Проще говоря, сокращение диафрагмы позволяет нам делать, собственно, вдох. Кардио-васкулярная – движения диафрагмы обеспечивают повышение внутрибрюшного давления, чем вынуждают двигаться лимфу, а еще и выжимают кровь из печени (и так формируют постоянный отток венозной крови к сердцу).

– движения диафрагмы обеспечивают повышение внутрибрюшного давления, чем вынуждают двигаться лимфу, а еще и выжимают кровь из печени (и так формируют постоянный отток венозной крови к сердцу). И моторно-пищевая – то есть диафрагма очень помогает перемещению пищи по пищеводу.

Диафрагму нужно тренировать

Мужчинам однозначно следует тренировать и развивать диафрагму.

Способов много: бег, силовые занятия и специальные дыхательные упражнения.

бег, силовые занятия и специальные дыхательные упражнения. Кстати, не сложные: короткие задержки дыхания, уменьшение количества вдохов и выдохов после физических упражнений.

Что в итоге? В общем, правильное диафрагмальное дыхание позволит тебе не только максимально обеспечивать кислородом свой организм, но и улучшать самочувствие, выносливость и работоспособность.