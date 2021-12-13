Владимир Кличко эмоционально раскритиковал Ломаченко

Бывший чемпион мира по сверхтяжелому весу Владимир Кличко отреагировал на то, что эксчемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) отпраздновал победу над Ричардом Комми (31-4, 27 КО) с флагом Белгород-Днестровского, а не Украины, сообщает 24 Канал.

Также этот факт вызвал возмущение со стороны болельщиков, начавших критиковать боксера в социальных сетях.

"Википедия: "Патриотизм или национальная гордость – это чувство любви, преданности и привязанности к родине. Это чувство – это общее единство людей". Василий Ломаченко победил, поздравляю, но презентовал ли он страну, не используя ее флаг? WTF", – написал Владимир.

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