Диетические продукты, от которых вес только растет

Существуют диетические продукты, которые не имеют никакого отношения к здоровому питанию. Именно они часто тормозят похудение и даже приводят к набору веса, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Многие из нас покупают продукты под впечатлением от рекламы или исходя из названия, но мало кто обращает внимание на состав. Диетолог Кристина Шереметьева перечислила в Instagram несколько самых распространенных псевдо ПП-продуктов, которых лучше избегать.

Йогурт нежирный

Низкое содержание жира не гарантирует низкое содержание сахара в составе и низкую калорийность. Хотите йогурт с наполнителем? Возьмите натуральный йогурт и добавьте туда немного фруктов. ⠀

Ржаные хлебцы

Вы удивитесь, но в большинстве таких хлебцев используется мука высшего сорта, то есть обработанная. А это быстрые углеводы. И в состав входит много сахара. Это продукт, на который точно не стоит налегать. А хороших составов очень мало.

Продукты без глютена

Диетическими они считаются для тех, у кого реальная непереносимость глютена. Для всех остальных – это обычные продукты, только более дорогие. И похудеть, сидя просто на безглютеновых продуктах, не получится. ⠀

Мюсли/хлопья с добавлением сахара

Если в составе ваших мюслей есть сахар, патока, различные сиропы, глюкозно-фруктозный в частности, это уже не диетическое питание. Это калорийный десерт!

Протеиновые батончики

Их часто используют вместо основной еды, считая полезными. На самом деле калорийность большинства "полезных" батончиков примерно равна калорийности "вредной" шоколадки. Например, в среднем Сникерсе 250 ккал, а в протеиновом – 200 ккал.