Сеул готов объявить о прекращении Корейской войны

США, КНДР, Южная Корея и Китай в принципе готовы объявить о завершении Корейской войны, которая началась 70 лет назад и формально находится на стадии перемирия. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, сообщает Лига.net.

Мун на пресс-конференции с премьером Австралии Скоттом Моррисоном заявил, что его страна, КНДР, США и Китай в принципе согласны объявить об официальном окончании Корейской войны 1950-53 годов.

Он пообещал, что Сеул будет этого добиваться. По мнению Муна, формальное объявление о завершении войны поможет возобновить зашедшие в тупик переговоры между Южной и Северной Кореей, а также между Северной Кореей и США.