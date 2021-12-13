ЕС обсудит новые санкции против РФ из-за действий в отношении Украины

Министры иностранных дел стран Евросоюза в понедельник, 13 декабря, планируют обсудить возможные новые санкции для сдерживания России от вторжения в Украину. Об этом, ссылаясь на dpa, сообщает Европейская правда.

Собеседник агентства dpa рассказал, что хотя европейские дипломаты стремятся найти путь к деэскалации ситуации, "иногда нужно говорить мягко, но держать при себе какую-то палку" .

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в том числе, заявил, что Евросоюз готов применить все инструменты, а также изучает способы повысить внутреннюю устойчивость Украины.

В выходные появилось заявление стран "Группы семи" с предупреждением для РФ о серьезных последствиях, если президент Владимир Путин нападет на Украину.

Президент Джо Байден снова подтвердил, что в разговоре предупредил российского коллегу об "ужасающих последствиях" в случае вторжения, а госсекретарь США на полях встречи министров G7 в Ливерпуле обсудил с главами МИД Британии и Германии, в том числе ситуацию вокруг Украины и сдерживание России.