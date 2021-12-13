Тренер разделся до трусов: празднование чемпионства в МЛС
Забавный эпизод произошел после матча за чемпионский титул в США. Главный тренер команды-победителя устроил стриптиз перед зрителями, сообщает Сегодня.
В финале регулярного чемпионата MLS играли команды Нью-Йорк Сити и Портленд Тимберс. Никто из соперников не собирался отдавать чемпионство.
Футболисты Нью-Йорк Сити вели в счете до самого финального свистка, но за несколько секунд до окончания матча пропустили гол от игрока Портленд Тимберс.
Судьба чемпионства решилась в серии пенальти.
В итоге – победителем футбольной лотереи стал Нью-Йорк Сити (4:2).
Но самое интересное началось по окончании матча. Еще перед поединком главный тренер Нью-Йорк Сити Ронни Дейла пообещал, что в случае чемпионства отпразднует успех в одних трусах. И свое слово норвежский наставник сдержал.
Футбольный специалист начал снимать одежду перед фанатской трибуной и в итоге разделся до трусов. После такого стриптиза от главного тренера вся команда прыгала от восторга.
Отметим, что для норвежского тренера, который второй год работает в МЛС, этот чемпионский трофей стал первым в США.