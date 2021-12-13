Разъяренные фанаты напали на автобус клуба Харатина
Варшавская Легия проводит один из самых плохих сезонов в истории клуба. Команда идет последней в чемпионате, такая ситуация разозлила болельщиков, сообщает 24 Канал.
Разбойное нападение на клубный автобус
Легия 12 декабря потерпела поражение от Вислы 1:0. Это фиаско на выезде стало последней каплей в терпении болельщиков варшавского клуба.
После матча взбешенные болельщики решили выразить свое недовольство команде, которая идет последней в турнирной таблице чемпионата Польши. Фанаты ворвались в клубный автобус, направлявшийся на тренировочную базу. Из-за этого разбойного нападения травмы головы получили несколько футболистов.
По информации журналиста, пострадавшими легионеры команды – Махира Эмрели и Лукиньяш.
После чего фанаты направились за главным тренером команды в помещение тренировочной базы. Только полиции удалось остановить нападение на команду.
- Отметим, что в составе Легии выступает игрок сборной Украины Игорь Харатин.
- Варшавский клуб за 16 матчей получила всего 12 очков и занимает последнее 18 место в таблице.
- Уже 15 декабря Легия попытается реабилитироваться в глазах болельщиков в игре против Заглембе Люблин.