На аукцион выставлен пикап Toyota Hilux с малым пробегом

28-летний пикап Toyota Hilux, который почти все свое существование простоял безвыездно в гараже, вскоре найдет нового владельца. Автомобиль будет продан с аукциона в январе 2022 года, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Несмотря на то, что японский пикап выпущен в 1993 году, он сохранился в идеальном состоянии, а его пробег по одометру составляет всего 94 мили (151 км).

Автомобиль в цвете Forest Green Metallic был куплен новым у дилера Toyota в штате Нью-Гэмпшир, после чего по неизвестным причинам простоял в гараже почти три десятилетия. За это время пришли в негодность топливный насос, масляный и воздушный фильтры, топливный бак и шины Goodyear AT – их пришлось заменить. Все остальные детали и узлы остались оригинальными.

Под капотом находится 2,4-литровый бензиновый "атмосферник" мощностью 114 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Пикап оснащен также системой полного привода с понижающей передачей.

Что касается салона, то его комплектация небогата: интерьер отделан простой серой тканью и жестким пластиком, нет даже магнитолы и электростеклоподъемников.

Toyota Hilux пятого поколения (известный на рынке США под именем Toyota Pickup) 1993 года выпуска выставлен на аукцион Mecum, торги пройдут с 6 по 16 января 2022 года.