Цена на газ в Европе поднялась выше $1300

Цены фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растут на 7,5% и впервые с октября превышают 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает Прайм.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торговой сессии составила 1340,7 доллара, а на 09:07 чуть снизились — до 1329 долларов, что на 7,5% выше расчётной цены в пятницу (1235,9 доллара).

Цены январских фьючерсов на газ в Европе продолжают расти. По итогам прошлой недели они закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.