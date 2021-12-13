"Слуги народа" соберутся на заседание фракции: что будут обсуждать

13 декабря в 19:00 состоится заседание фракции "Слуги народа". Среди вопросов повестки дня — обсуждение приоритетных законопроектов, которые будут вынесены на текущую пленарную неделю, сообщает Depo.ua.

Об этом заявила пресс-секретарь политсилы Юлия Палийчук.

По ее словам, во время заседания фракции народные депутаты планируют заслушать информацию главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича о законе Украины "О публичных закупках" в части особенностей применения переговорной процедуры закупки (№6273).

Также планируется рассмотреть вопрос внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей (№ 2713-д).

Нардепы также обсудят важные законопроекты по развитию медицинской реформы:

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию предоставления медицинской помощи (№6306);

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку (№ 5831);

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873);

Проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о здравоохранении населения от вредного влияния табака (№ 4358).

А также планируется представление делегатов от фракции в Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию на три вакантные должности по квоте Верховной Рады.