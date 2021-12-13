Путин рассказал, что таксовал после распада СССР

Президент России Владимир Путин назвал распад СССР, "трагедией для большинства граждан" и признался, что ему приходилось подрабатывать таксистом в начале 90-х годов, сообщает Украинская правда.

Об этом он рассказал в фильме "Новейшая история", который вышел на телеканале "Россия 24"

"Жил как все, но иногда приходилось подрабатывать извозом, на машине подрабатывать, частным извозом. Неприятно об этом говорить, честно сказать, но, к сожалению, так и было" , – рассказал Путин.

Путин считает, что "крах исторической России под именем Советского Союза" был "величайшей геополитической катастрофой ХХ века".

Сам он вернулся в Советский Союз из ГДР весной 1990-го года, в мае бывший КГБист стал при Анатолии Собчаке вице-мэром Ленинграда (теперь Санкт-петербург).

В 2018 году в интервью для фильма "Путин" президент РФ говорил, что думал о том, чтобы подрабатывать извозом в 1996-м году, когда Собчак проиграл выборы, а Путин был главой его предвыборного штаба.

Когда Путину предложили переехать в Москву и "заняться юридическими делами в управлении делами президента", он согласился.

Кроме того, Путин рассказал, что как минимум один сотрудник ЦРУ был советником в правительстве РФ в 1990-е годы, но в начале 2000-х, став президентом, он "вычистил всех".