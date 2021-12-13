Россия угрожает НАТО военным ответом: назвали условие

Россия требует от НАТО и США реакции на требование о гарантиях безопасности. Если ее не будет, то в РФ угрожают военным ответом.﻿ Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, будет новый виток конфронтации.

"Если НАТО и США не отреагируют на требование России о гарантиях безопасности, последует военный ответ" , - заявил Рябков.

Какие "гарантии безопасности" хочет РФ

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал НАТО начать предметные переговоры с целью предоставления России "надежных и долгосрочных гарантий безопасности".

Москва будет настаивать в диалоге с Вашингтоном и его союзниками "на выработке конкретных договоренностей", исключающих любые дальнейшие расширения НАТО на Восток и размещение систем оружия в непосредственной близости от ее территории, подчеркнул президент.