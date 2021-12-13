Блинкен назвал условие вступления Украины и Грузии в НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Североатлантический Альянс открыт для Украины и Грузии с 2008 года. Получение членства для этих государств возможно при условии соблюдения всех критериев, прописанных НАТО, сообщает Обозреватель.

Об этом американский чиновник заявил в эфире телеканала NBC.

По его словам, чем заметнее будет прогресс в достижении заявленных требований, тем быстрее цель Украины и Грузии на вступление будет достигнута.

"Хочу подчеркнуть, что это касается не только вышеуказанных стран, но и других европейских стран, которые заявили желание стать частью Альянса и готовы приближать стандарты своей политики под его условия. Двери НАТО будут всегда открыты для таких кандидатов" , – заметил Блинкен.

Отметим, что Россия предельно отрицательно относится к возможности присоединения некогда дружественных Грузии и Украины к рядам 50 стран НАТО. Москва уже ставила ультиматум Тбилиси, на что грузинский МИД решительно отреагировал.