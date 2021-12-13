Тысяча за вакцинацию: топ-3 банка по количеству открытых карт

В рамках проекта "е-Підтримка" уже открыто более 1 млн виртуальных банковских карт, сообщает UBR.

Больше всего, почти 880 тыс. карт, открыл мобильный monobank. На втором и третьем местах по количеству открытых счетов для получения 1000 грн – А-банк (84,2 тыс.) и Альфа-банк (72,3 тыс.). Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сама программа стартует 19 декабря. Но сегодня, 13 декабря, начинается бета-тестирование услуги в "Діє". На него уже записалось более 1,3 млн украинцев. Также Федоров анонсировал скорое подключение к программе "еще одного крупного банка" .