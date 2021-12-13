Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом – Стефанчук

Зал пленарных заседаний Верховной Рады, где народные депутаты голосуют за принятия законов, может быть технически переоборудован летом 2022 года, заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы с коллегами сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в том числе, вопросы, связанные с техническим обеспечением Верховной Рады. Мы запланировали и очень хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода.

Думаю, что летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны провести переоборудование зала, прежде всего, технологически, а затем – и рабочих мест депутатов" , – сказал спикер.

По его словам, обновленные рабочие места нардепов будут оборудованы "и компьютерами, и розетками, и WiFi-модулями, и электронными устройствами для голосования".