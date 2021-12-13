Зал заседаний Рады может быть переоборудован летом – Стефанчук
Зал пленарных заседаний Верховной Рады, где народные депутаты голосуют за принятия законов, может быть технически переоборудован летом 2022 года, заявил председатель украинского парламента Руслан Стефанчук, сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы с коллегами сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в том числе, вопросы, связанные с техническим обеспечением Верховной Рады. Мы запланировали и очень хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода.
Думаю, что летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны провести переоборудование зала, прежде всего, технологически, а затем – и рабочих мест депутатов", – сказал спикер.
По его словам, обновленные рабочие места нардепов будут оборудованы "и компьютерами, и розетками, и WiFi-модулями, и электронными устройствами для голосования".
"К тому же, система голосования будет не только реагирующей на тепло – как это сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID (сканер 3D формы лица, разработанный компанией Apple – ред.), или система будет работать по отпечатку пальца. Потому что тепловой не является индивидуализирующим признаком", – добавил Стефанчук.