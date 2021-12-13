ФСБ РФ заявила о задержании 106 "украинских неонацистов"

ФСБ России заявляет о задержанных в 37 российских регионах 106 якобы сторонниках "украинской неонацистской группировки "МКУ", двое из них подозреваются в якобы подготовке нападений на образовательные учреждения, сообщает Цензор.НЕТ.

"Группировка была создана гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, объявленным в международный розыск" , - заявили в ФСБ РФ.

Согласно заявлению ФСБ РФ, среди задержанных сторонников "МКУ" установлены три администратора интернет-сообществ этой организации, которые пропагандировали по указанию Краснова экстремистскую идеологию и призывали осуществлять насильственные акции. Еще двое задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения