Экспорт зерновых из Украины вырос на 23%

Объем экспортных поставок зерновых культур из Украины с начала 2021/22 МГ по состоянию на 10 декабря 2021 г. составил 28,2 млн т, что на 5,3 млн т или 23% выше показателя минувшего года, сообщает AgroPortal.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, рассказали в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 15,07 млн т, что на 24% превышает показатель минувшего года.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 5 млн т (+36%).

Ржи на отчетную дату отправлено 86,2 тыс. т, что в десятки раз превышает прошлогодний показатель (1,7 тыс. т).

Кукурузы экспортировано 7,8 млн т. Увеличение поставок составило 16% по сравнению с прошлогодними показателями.

Вместе с тем, экспорт украинской муки с начала сезона составил 55,5 тыс. т, что на 22% уступает показателю на аналогичную дату прошлого сезона.