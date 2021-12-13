В МИД РФ исключили возможность вторжения в Украину

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков исключил возможность вторжения в Украину. Он также сказал, что США "странным образом зациклились" на этом вопросе, сообщает РИА Новости.

"Американцы совершенно необъяснимым образом зациклены на идее о том, что существует угроза "российского вторжения" в Украину. Этого нет и быть не может. А то, что мы осуществляем на своей территории, их просто не касается, они не имеют ни морального, ни политического права ставить вопрос в такой плоскости" , - заявил Рябков.

Рябков отметил, что по итогам переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского не прозвучало ничего, что отличало бы эти заявления от многочисленных аналогичных сигналов из Вашингтона в последние недели.