Гогилашвили внесли в "Миротворец"

Заместителя главы Министерства внутренних дел Александра Гогилашвили внесли в базу данных сайта "М﻿иротворец" после инцидента на блокпосте в Донецкой области, сообщает УНИАН.

Соответствующая информация появилась на сайте базы.

Среди причин внесения чиновника в базу называют нарушение законодательства Украины о гражданстве, нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей и присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины.

В частности на сайте отмечают наличие у Гогилашвили российского паспорта.

Напомним, о данным СМИ, Гогилашвили устроил скандал на блокпосте на въезде в Донецкую область из-за того, что его авто остановили и попросили показать документы. Чиновник в ответ начал угрожать правоохранителям, используя нецензурную лексику. После скандала на блокпосте глава МВД Денис Монастырский подписал приказ о временном отстранении Гогилашвили от должности, а президент Владимир Зеленский попросил Кабмин уволить Гогилашвили.

Сегодня появилась информация о том, что Кабмин уволил Александра Гогилашвили с поста заместителя главы Министерства внутренних дел.