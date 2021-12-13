Агуэро в среду объявит о завершении карьеры

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Серхио Агуэро в среду, 15 декабря, объявит о завершении карьеры. Об этом сообщает Marca. По этому поводу будет организовано специальное мероприятие, сообщает Sport24.

Напомним, что 30 октября Серхио Агуэро не смог доиграть матч с «Алавесом». Врачи диагностировали у футболиста проблемы с сердцем.

В «Барселону» 33-летний форвард перешел минувшим летом на правах свободного агента. За каталонцев Агуэро успел провести 5 матчей и забил 1 гол. На протяжении карьеры Серхио Агуэро играл за «Индепендьенте», «Атлетико» и «Манчестер Сити», выигрывал Лигу Европы, Суперкубок УЕФА, английскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, Кубок Америки и Олимпийские игры.