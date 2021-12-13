Гогилашвили был судим в России по уголовной статье

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили имел судимость в РФ. Об этом, ссылаясь на документы из российской базы данных, сообщает Цензор.НЕТ.

Согласно данным из российских реестров Александр Гогилашвили был приговорен к пяти годам в 1998 году. К уголовной ответственности его привлекали по статье – 15 ч.2 147 – подделка государственных документов.

Исходя из приговора суда, Гогилашвили вместе с двумя сообщниками фабриковали векселя Северо-Кавказской железной дороги и пробовали их продавать. Гогилашвили свою вину не признал и по решению суда был приговорен к пяти годам испытательного срока.

Спустя 5 лет, в 2003 году Гогилашвили получил паспорт гражданина РФ.