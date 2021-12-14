Психологи перечислили ложные признаки "большой любви"

Большая любовь - это такая красивая сказка, на которую нас программировали чуть ли не с пеленок. И вот ощутив первые проявления "бабочек в животе" мы уже выбираем имена будущим детям, планируем совместные отпуска... А потом, как часто бывает, разочаровываемся. В избраннике, в отношениях, в себе, пишет Светлана Мащенко, РБК-Украина.

Как не попасть в такую передрягу и увидеть типичные ложные признаки этой "большой любви", читайте ниже в материале.

Мужчина сразу заявляет, что хочет серьезных отношений

Многие женщины воспринимают это за чистую монету, радуясь, что встретили чуть ли не свою судьбу. Но спешить тут не надо, ведь здоровым отношениям нужно время, чтобы развиться - присмотреться, "принюхаться".

Если вам сразу запели песню о совместном проживании, браке, будущих детях, будьте осторожны! Возможно, на вашем пути манипулятор. Он всего лишь говорит то, что вы от него хотите услышать. А когда добьется того, что задумал, быстро сбежит.

Бывает и так, что за такими заявками кроется инфантильность. Человек просто не повзрослел и не понимает, что совместная жизнь и дети, это не только объятия в кроватке под фильм и мультики. Но и подгузники, недоспанные ночи, быт и зарабатывание на все это денег.

Фразы типа "я не могу без тебя"

Подобные фразы произносят чаще всего мужчины, у которых большие проблемы внутреннего характера. Для них отношения - зависимость, а понятия личных границ не существует.

Такие мужчины инфантильны, скорее всего с ними некомфортно жить. Это настоящее испытание для психики и нервов.

Постоянный контроль за женщиной

Часто вопрос "Где была?", "Что завтра делаешь?", "Кто был с тобой?" в начале отношений воспринимаются, как интерес к вашей жизни. Однако со временем это может превратиться в контроль, а мужчина окажется ревнивцем и тираном.

Бывает, что женщины воспринимают это за истинную любовь и заботу, однако это не так. Ведь вопрос, с кем была, превратится в советы, а может и прямые приказы, с кем общаться, а с кем - нет. Опомниться не успеете, как ваша жизнь превратится в сплошной кошмар.