Георгий Бущан – в топ 50 лучших голкиперов мира

Международный центр спортивных исследований из Швейцарии уже четвертый раз определил топ-50 лучших футболистов и топ-50 голкиперов года в мире, сообщает Українська Прем'єр-ліга.

Понятно, что в современном футболе лучших определяют большое количество инстанций и изданий. Впрочем, рейтинг CIES особенный: он составлен не на основе субъективного голосования, а с помощью объективных данных – количества сыгранных матчей футболистами и уровнем соревнований, в которых они участвовали.

В списке лучших вратарей мира 2021 видим одного украинца и представителя VBET Лиги – динамовца Георгия Бущана.