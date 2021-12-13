МИД Германии назвал причину остановки сертификации "Северного потока-2"

Немецкий регулятор остановил процесс сертификации Северного потока-2 из-за несоответствия проекта нормам ЕС в сфере энергетики. Так глава МИД Германии Анналена Бербок пояснила свое заявление о "СП-2", повлекшее рост цен на газ, сообщает Корреспондент.

"Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства (компании)", - сказала она на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.

Так она ответила на вопрос, какая инстанция признала проект не соответствующим нормам ЕС.