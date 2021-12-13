В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума о Донбассе. У президента РФ Владимира Путина отреагировали и назвали это внутренним вопросом Украины. Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого на референдум вопроса.
"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума", - сказал он.
Заявление Зеленского
Украинский допустил проведение референдума по Донбассу в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером.
"Я не исключаю референдума относительно Донбасса в целом. И тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни. Это (референдум, - ред.) может быть относительно Донбасса, относительно Крыма", - заявил Зеленский.