В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о референдуме по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает возможности проведения референдума о Донбассе. У президента РФ Владимира Путина отреагировали и назвали это внутренним вопросом Украины.﻿ Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

По его словам, интерес представляет возможная формулировка выносимого на референдум вопроса.

"Проведение референдума по Донбассу - это внутреннее дело Украины. Там, конечно, интересно бы понять, как мог бы быть сформулирован вопрос для этого референдума" , - сказал он.

Заявление Зеленского

Украинский допустил проведение референдума по Донбассу в эфире телеканала "1+1" в пятницу вечером.