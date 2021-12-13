Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport24.

По ее итогам на этой стадии турнира состоятся следующие противостояния:

  • «Бенфика» — «Реал»;
  • «Вильярреал» — «Манчестер Сити»;
  • «Атлетико» — «Бавария»;
  • «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»;
  • «Интер» — «Аякс»;
  • «Спортинг» — «Ювентус»;
  • «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»;
  • «Челси» — «Лилль».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные — на 8/9/15/16 марта.

Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.

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