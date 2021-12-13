Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Сегодня, 13 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport24.
По ее итогам на этой стадии турнира состоятся следующие противостояния:
- «Бенфика» — «Реал»;
- «Вильярреал» — «Манчестер Сити»;
- «Атлетико» — «Бавария»;
- «Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»;
- «Интер» — «Аякс»;
- «Спортинг» — «Ювентус»;
- «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»;
- «Челси» — «Лилль».
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные — на 8/9/15/16 марта.
Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.