Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 13 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает Sport24.

По ее итогам на этой стадии турнира состоятся следующие противостояния:

«Бенфика» — «Реал»;

«Вильярреал» — «Манчестер Сити»;

«Атлетико» — «Бавария»;

«Ред Булл Зальцбург» — «Ливерпуль»;

«Интер» — «Аякс»;

«Спортинг» — «Ювентус»;

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»;

«Челси» — «Лилль».

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 15/16/22/23 февраля, а ответные — на 8/9/15/16 марта.

Финал Лиги чемпионов состоится в Санкт-Петербурге 28 мая 2022 года.