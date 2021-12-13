МИД ответил на претензии Путина по активам СССР

Утверждение президента России Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза – манипуляция фактами. Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Интерфакс-Украина.

"Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля нашего государства в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%", - сказал Николенко.

Он пояснил, что в 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможной ратификацию соглашения Верховной Радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - подчеркнул Николенко.