СБУ ответила на заявление ФСБ о задержании сотни "украинских радикалов"

В России заявили о "разоблачении 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки" в 37 регионах страны. СБУ это назвала частью скоординированной информационной операции, пишет Владислав Красинский, РБК-Украина.

Служба безопасности Украины провела ряд важных спецопераций и, в частности, беспрецедентное разоблачение сотрудников ФСБ, которые осуществляли хакерские атаки на государственные органы Украины, российская сторона пытается во что бы то ни стало дискредитировать СБУ, считают украинские спецслужбы.

Еще одна цель России - поддержать уровень напряжения в информационном поле и создать видимость "работы" ФСБ для внутренней аудитории РФ, сообщили в СБУ.