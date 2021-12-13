Эвакуация авто на штрафстоянку: когда имеют право забрать машину

В Украине предусмотрено несколько причин для эвакуации транспортного средства сотрудниками полиции или уполномоченного подразделения, которое обеспечивает безопасность дорожного движения. Они прописаны в ст. 265-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), сообщает UBR.

В то же время в большинстве случаев угрозы полицейских забрать машину на штрафстоянку являются необоснованными или даже надуманными, пишет Ассоциация автотранспорта и инфраструктуры.

Причины для временного задержания авто в Украине:

машина "существенно препятствует дорожному движению";

создает угрозу безопасности дорожного движения;

стоит в зоне действия знаков, которые разрешают стоянку только для водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят пассажиров с инвалидностью;

стоит на местах, которые предусмотрены для остановки, стоянки электроавто.

В этих случаях уполномоченное лицо фиксирует расположение транспорта с помощью фото и видео, составляет акт досмотра и временного задержания транспортного средства и увозит авто с помощью эвакуатора на штрафстоянку. Соответствующая информация должна безотлагательно передаваться владельцу транспорта.

Других оснований для таких действий в законодательстве не предусмотрено.

Таким образом, если размещение автомобиля существенно не препятствует движению транспорта, не создает угрозу безопасности и не припарковано на местах для водителей с инвалидностью или электрокаров, машина не может быть эвакуирована. В таком случае "угрозы" полицейских, с которыми встречались большинство водителей, надуманы.