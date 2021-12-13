MOZGI выпустили новый клип

В видеоролике также снялись украинские тиктокеры. Это клип на новогоднюю песню, сообщает Корреспондент.

Украинская группа MOZGI представила премьеру клипа на трек ZAVTRA. Ролик появился на YouTube-канале коллектива. Режиссерами видео выступил клипмейкеры Максим Шелковников и Денис Маноха.

По сюжету, зрители попали в телемагазине ZAVTRA TV. Героями клипа стали популярные украинские тиктокеры из WHYNOT HOUSE и uLOVE Home: Хельга Багирова, Аня Тимошенко, Карина Балашова, Элизабет Аноруе, Жозе Мануэль Трейси, Александра Кузьменко. Они выступили в хоре. А Олег Машуковский, Даша Кубик, Кирилл Рилли показались в зрительном зале.

Также в ролике снялся Потап. Он показался лучшим ведущим вечеринок. А Позитив сыграл человека с "раздвоением личности".