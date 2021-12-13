Гетманцев отчитался о первой неделе борьбы со скрутками по НДС

Председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев проинформировал о том, как проходит начатая в регионах операция по борьбе со скрутками по НДС, сообщает УНИАН.

По словам нардепа, которого в кулуарах называют инициатором и главным "куратором" начавшейся операции, все предыдущие попытки побороть скрутки напоминали всего лишь имитацию борьбы, чтобы таким образом отвести внимание общества от данного вопроса.

"Судя по уровню информационного накала - очевидно, что такое в Украине происходит впервые. А все попытки до этого просто создавали видимость борьбы с целью снизить внимание общественности к вопросу" , - заявил Гетманцев.

Также парламентарий отметил, что сопротивление прекращению схем по системному уклонению от уплаты НДС оказывают не только сами скрутчики, но налоговики вместе с правоохранителями.

"Сопротивление оказывают не только и не столько скрутчики, сколько преступники внутри службы! Все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат. Не отстают от своих коллег и другие участники схем - правоохранители. Они тоже в теме" , - отметил Гетманцев.

По словам Главы налогового комитета, общество вскоре узнает, кто именно стоит за такими схемами и каковы их масштабы в стране.