Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Италии

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в Италию. Там супруги проводят романтический уикэнд, сообщает 24 Канал.

В плотном рабочем графике звездных супругов Кати Осадчей и Юрия Горбунова нашлось место для совместного отдыха. Ведущие проводят итальянские выходные в Риме.

Супруги активно делятся совместными фотографиями на странице в инстаграме. Заметно, что в Риме уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, ведь на улицах уже сверкают елки и много декораций.

"Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень," , – написала Катя Осадчая под фото.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Юрия Горбунова

В Риме супруги гуляли по городу, посещали архитектурные памятники и просто наслаждались теплом.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Кати Осадчей

Для прогулки по Риму Катя Осадчая подобрала повседневный, но стильный наряд. . Перед камерой она позировала без макияжа, поэтому похвасталась натуральной красотой.