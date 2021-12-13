Катя Осадчая и Юрий Горбунов отдыхают в Италии
Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправилась в Италию. Там супруги проводят романтический уикэнд, сообщает 24 Канал.
В плотном рабочем графике звездных супругов Кати Осадчей и Юрия Горбунова нашлось место для совместного отдыха. Ведущие проводят итальянские выходные в Риме.
Супруги активно делятся совместными фотографиями на странице в инстаграме. Заметно, что в Риме уже активно готовятся к рождественским и новогодним праздникам, ведь на улицах уже сверкают елки и много декораций.
"Римские каникулы. Наша маленькая семейная традиция. Рим в декабре – машина времени, телепортация в теплую осень,", – написала Катя Осадчая под фото.
В Риме супруги гуляли по городу, посещали архитектурные памятники и просто наслаждались теплом.
Для прогулки по Риму Катя Осадчая подобрала повседневный, но стильный наряд. . Перед камерой она позировала без макияжа, поэтому похвасталась натуральной красотой.